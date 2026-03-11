PEMEX Reporta Bajo Control y Sin Riesgo el Incendio del Pozo Petrolero Krem-1 en Veracruz

A través de un comunicado Petróleos Mexicanos (PEMEX) confirmó que los trabajos que se realizan de manera controlada en el pozo exploratorio KREM-1, en la zona de Las Choapas, al sur de Veracruz, se llevan a cabo en condiciones seguras para la población y para las zonas agrícolas cercanas.

Se informó también que se mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y municipales, así como de Protección Civil, para dar seguimiento puntual a la situación y a las acciones correspondientes.

PEMEX asegura que no representa riesgo a la población la situación del pozo KREM-1 en Las Choapas, Veracruz. Foto: PEMEX

PEMEX supervisa constantemente la zona, con presencia de personal técnico, equipo industrial y de protección contra incendios, quienes continúan realizando las labores necesarias para garantizar la seguridad física de los trabajadores, de la población y del entorno.

Se mantienen protocolos de seguridad en pozo petrolero en Las Chopas

El pozo KREM-1 el cual se encuentra ubicado en el ejido Constitución Mexicana en el municipio de Las Choapas, en los últimos días ha estado en observación luego de incendiarse en dos ocasiones. Habitantes de las comunidades aledañas señalaron que sigue el incendio en el lugar del pozo. En redes sociales habitantes del lugar han mostrado diversos videos en los cuales se aprecian intensas llamas y emisiones provenientes del pozo.

Cabe señalar que tras las explosiones registradas desde el jueves y viernes de la semana pasada, casi dos mil familias fueron evacuadas por seguridad y se resguardaron en refugios temporales habilitados en Río Playas.

Se dio a conocer que tanto las autoridades y los habitantes del lugar continúan atentos a la evolución de la emergencia. Elementos de Protección Civil y de Petróleos Mexicanos mantienen los protocolos de seguridad y atención para proteger a la población.

