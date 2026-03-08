Accidente Carretero Deja Como Saldo Seis Heridos en Carretera Federal Córdoba-Veracruz

La tarde de este domingo 8 de marzo se registró una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de auxilio debido a que fue reportado un fuerte percance automovilístico entre vehículos particulares en la comunidad Venta Parada, perteneciente a Yanga.

De acuerdo con los primeros reportes, ocurrió un choque con salida de camino, donde se vieron involucrados dos vehículos, dejando como saldo por lo menos seis personas lesionadas; se informó que fueron tres pasajeros de cada una de las unidades.

El aparatoso accidente generó la movilización de paramédicos de la agrupación SAMUV Amatlán, sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura de la comunidad Venta Parada, perteneciente al municipio de Yanga, y gestionaron el traslado a un hospital de solamente tres personas que presentaron algunos golpes.

Tras registrarse el fuerte choque, en el lugar de los hechos se pudo notar la presencia del personal de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes arribaron al sitio y fueron quienes se encargaron de abanderar el lugar.

Posteriormente, procedieron a tomar conocimiento de los hechos para seguir con el retiro de las unidades y de esta manera, realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades. Debido a lo aparatoso del accidente, se registró el cierre parcial de la circulación, mientras que la zona tuvo que ser abanderada para evitar que se registrara otro percance en el lugar de los hechos.

Otro accidente sobre la carretera Córdoba-Veracruz

La madrugada del pasado viernes seis de marzo, se registró un percance carretero debido al sobrecalentamiento de balatas de un tractocamión. Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz en el tramo Cuitláhuac hacia La Tinaja, en el kilómetro 53.

Los bomberos regionales de Cuitláhuac acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que se propagara en toda la unidad. A los pocos minutos de concluir los trabajos contra el conato de incendio, se registró la voladura de un camión cargado con troncos.

Este incidente fue en el kilómetro 43+500 sobre la misma carretera, pero en el tramo de la comunidad de El Nanche, perteneciente al municipio de Cuitláhuac. La circulación se vio afectada sobre esta vialidad y poco a poco, con el transcurso de las horas, se fue reanudando el paso.

En ninguno de los dos accidentes anteriormente mencionados hubo reporte de personas lesionadas, mientras que las autoridades realizan el exhorto a los conductores para que manejen con mucha precaución.

