Incendio de Pastizal en Nuevo Veracruz Moviliza a Cuerpos de Emergencias

Se registró la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos la tarde de este sábado siete de marzo debido al reporte en el que se informaba que un incendio de pastizales se había originado al norponiente de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, el incidente se originó en una zona de pastizal en las inmediaciones de una exhacienda localizada cerca del fraccionamiento Nuevo Veracruz. Fueron habitantes del lugar quienes reportaron el hecho ante los números de emergencias 911.

Video: Tras el Reporte de una Presunta Explosión en Pozo de Las Choapas; Esto Dijeron las Autoridades

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Veracruz, quienes en primera instancia combatieron con agua las llamas cercanas a la zona de la carretera; sin embargo, las llamas que se encontraban entre la vegetación tuvieron que ser sofocadas con otro tipo de artefactos debido al difícil acceso que la zona deja para los camiones tipo pipas.

Noticia relacionada: Otro Incendio se Registra en Pozo Petrolero de las Choapas, Veracruz

No hay reporte de personas heridas ni afectaciones viales tras el incendio

Según lo informado, este incidente no representa riesgo para la zona comercial, ni para la zona habitacional que se encuentra cerca de dicha área de pastizal, por lo que hasta este momento, no se reportan personas que hayan sufrido quemaduras o que presentaran intoxicación por la inhalación del humo originado por dicho incendio.

Hasta el momento no hay reporte en el que se indique que la vialidad ha sido cerrada o se haya visto afectada debido al incidente, pues no se ha informado si el humo afecta a la visibilidad de los conductores que transitan por esa zona; sin embargo, se recomienda tomar las medidas necesarias y manejar con precaución para evitar percances viales.

Se desconoce aún cuál es el total de hectáreas que fueron afectadas por dicho incendio registrado al norponiente de la ciudad, muy cerca de una zona comercial y del fraccionamiento Nuevo Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR