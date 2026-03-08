Hombre Muere en Terminal de Autobuses de Poza Rica; Estaba Esperando el Abordaje

La mañana de este domingo 8 de marzo se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias, así como de elementos policiacos, al interior de una central de autobuses en la colonia Palma Sola de Poza Rica, municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

La movilización se realizó debido a que fue reportado un deceso al interior de dicho inmueble. Según los primeros reportes, la víctima fue un hombre, quien presuntamente habría perdido la vida a causa de complicaciones de salud, específicamente un paro cardiaco cuando se disponía a abordar su autobús.

Según la información recabada, en primera instancia, el personal de seguridad privada del lugar fue quien se movilizó cuando, repentinamente, la víctima, quien se encontraba en la sala de espera de la terminal a la espera del abordaje, comenzó a presentar complicaciones de salud y, de manera repentina, colapsó en el lugar.

Se desconoce la identidad de la víctima que murió en la terminal

Fueron las personas que se encontraban al interior de la terminal de autobuses y personal de seguridad del lugar quienes realizaron el llamado a los cuerpos de auxilio por medio del número de emergencia del 911 para socorrer a la víctima, que hasta el momento sigue sin ser identificada.

Minutos después, al lugar del deceso arribaron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, quienes procedieron a tomar conocimiento de los hechos y realizar el acordonamiento correspondiente del área para esperar a elementos periciales y, posteriormente, comenzar a realizar las diligencias correspondientes.

En el sitio también se pudo notar la presencia de personal de la Fiscalía, quienes arribaron a la terminal de autobuses para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y, en este sentido, proceder con las investigaciones de rigor correspondientes para llegar al esclarecimiento de las circunstancias que llevaron al fallecimiento de la víctima.

