Sismo de 4.5 Sacude este Jueves 12 de Marzo en Sayula de Alemán, Veracruz

La tarde de este jueves 12 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.5 grados con epicentro ubicado a nueve kilómetros al sureste del municipio de Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz.

Según el registro emitido por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo se registró a las 14:45:57 de este jueves. Con una latitud de 17.84º, una longitud de -95.03 y una profundidad de 48 kilómetros en el sur de Veracruz. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones en infraestructura.

Otro sismo reciente en el estado de Veracruz

El último reporte fue del pasado domingo 4 de enero de 2026; se tuvo registro de un sismo localizado a 7 km al noreste del municipio en Oteapan, en la zona sur de la entidad veracruzana. La magnitud reportada fue de 4.3 grados en la escala Richter. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones en casas, edificios o alguna otra infraestructura en la zona.

Reportan alta sismicidad en la zona sur del estado

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sayula de Alemán ha registrado una actividad sísmica inusual. Las Chopas es otro de los municipios en donde también se contempla un número significativo de temblores registrados.

Guadalupe Osorno Maldonado, Secretaria de Protección Civil de Veracruz, indicó que en todo el estado se registra una intensidad media; sin embargo, existe mayor intensidad en la zona sur. Mencionó que los sismos se han dado con magnitudes tolerables, sin ningún tipo de afectaciones.

"Hay algunas zonas en donde suele haber actividad sísmica de manera cotidiana, nada de qué alarmarse, pues principalmente en la zona de Las Choapas, también en la zona de Sayula".

El SSN ha detectado que Sayula de Alemán ha sido la región epicentral de quince sismos de entre 3 y 4.2 grados, en una zona ubicada al sur o al sureste de la cabecera municipal.

¿Qué hacer durante un sismo?

En caso de sismo, Protección Civil recomienda que la prioridad es mantener la calma y buscar un lugar seguro. Si estás dentro, agáchate, cúbrete y agárrate; aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Si estás afuera, aléjate de edificios, árboles y postes. Después del sismo, verifica si hay heridos, cierra las llaves de gas y agua y desconecta la energía eléctrica.

Mantén la calma: Evita correr y gritar. La calma te ayudará a tomar mejores decisiones.

Evita correr y gritar. La calma te ayudará a tomar mejores decisiones. Busca un lugar seguro: Si estás dentro, agáchate, cúbrete y agárrate. Si estás fuera, aléjate de edificios, árboles y postes.

Si estás dentro, agáchate, cúbrete y agárrate. Si estás fuera, aléjate de edificios, árboles y postes. Aleja de objetos que puedan caer: Mantente alejado de ventanas, espejos, muebles, plantas y cualquier objeto pesado que pueda caer.

Mantente alejado de ventanas, espejos, muebles, plantas y cualquier objeto pesado que pueda caer. Si estás manejando, detente y enciende las luces intermitentes: disminuye gradualmente la velocidad y estaciona en un lugar seguro.

disminuye gradualmente la velocidad y estaciona en un lugar seguro. No uses ascensores ni escaleras: Evita usar los ascensores y las escaleras, ya que pueden colapsar.

Recomendaciones después de un sismo

Evalúa los daños: Verifica si hay heridos y presta primeros auxilios. No te alejes de los demás y no te desplaces por la calle si hay peligro.

Verifica si hay heridos y presta primeros auxilios. No te alejes de los demás y no te desplaces por la calle si hay peligro. Cierra las llaves de gas y agua: verifica que no haya fugas y cierra las llaves correspondientes.

verifica que no haya fugas y cierra las llaves correspondientes. Desconecta la energía eléctrica: Evita encender fósforos o velas hasta que se verifique que no hay fugas de gas.

Evita encender fósforos o velas hasta que se verifique que no hay fugas de gas. Utiliza linternas de pilas: No uses fósforos o velas para evitar incendios.

No uses fósforos o velas para evitar incendios. Mantente informado: Sintoniza la radio para recibir información sobre la situación y las instrucciones de las autoridades.

Sintoniza la radio para recibir información sobre la situación y las instrucciones de las autoridades. Ayuda a los demás: Presta ayuda a los vecinos y familiares que puedan necesitarla.

Presta ayuda a los vecinos y familiares que puedan necesitarla. No regreses a las áreas dañadas sin autorización: Es importante esperar a que las autoridades verifiquen que las áreas son seguras para volver a entrar.

Es importante esperar a que las autoridades verifiquen que las áreas son seguras para volver a entrar. Usa el teléfono solo en casos de emergencia: La red telefónica puede estar saturada, así que solo usa el teléfono para llamadas de emergencia.

La red telefónica puede estar saturada, así que solo usa el teléfono para llamadas de emergencia. • Ten a la mano una mochila de emergencia: Deberás tener a mano cubrebocas y otros accesorios como careta, guantes.

