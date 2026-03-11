Motociclista Muere tras Chocar Contra Barda de Hospital General de Tarimoya, en Veracruz

Durante la noche de este miércoles 11 de marzo se registró un percance vial en la colonia Reserva Tarimoya II, a un costado del Hospital General de Zona de dicha colonia, donde se informó que un hombre habría perdido la vida en dicho accidente.

Los hechos se registraron sobre la vialidad Antonio García Gómez de la colonia anteriormente mencionada cuando un hombre conducía su motocicleta y perdió la vida tras accidentarse. Hasta este momento, la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Video: Choque Múltiple entre Tres Vehículos en Zona Norte de Veracruz Provoca Tráfico Lento

Según testigos, el sujeto circulaba a bordo de su vehículo; sin embargo, perdió el control debido al presunto exceso de velocidad, por lo que terminó brincando el camellón central de la vialidad, invadió el carril contrario y terminó por impactarse contra la barda del centro hospitalario.

Debido al fuerte impacto, el conductor salió proyectado y quedó tirado sin vida en el pavimento, mientras que la motocicleta quedó recargada en un poste de luz y una de sus ruedas se desprendió, quedando metros más adelante.

Noticia relacionada: Camioneta Vuelca en la Autopista Veracruz-México; El Conductor Resultó Lesionado

El accidente provocó caos vial en la zona

Tras registrarse el percance, el carril fue cerrado a la circulación, por lo que se registró tráfico lento en la zona debido a que los vehículos que transitaban en la zona tenían que hacerlo invadiendo el carril contrario.

Al lugar arribaron cuerpos policiacos y elementos de paramédicos, quienes nada pudieron hacer por la víctima, pues ya no contaba con signos vitales. Autoridades se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona a la espera de elementos periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

En el lugar del percance, se pueden ver los daños en la barda del centro hospitalario, pues son notables las marcas que quedaron en la pared tras el impacto de la motocicleta tras el accidente registrado en La Reserva Tarimoya II.

Historias recomendadas:

LAVR