Camioneta Vuelca en la Autopista Veracruz-México; El Conductor Resultó Lesionado

La tarde de este miércoles 11 de marzo se registró la movilización de cuerpos de emergencias debido al reporte de un percance vial en el que se habría visto involucrada una camioneta, la cual terminó volcada sobre la autopista Veracruz-México.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se habría registrado a la altura del kilómetro 300, en el tramo comprendido entre el trébol de Rancho Trejo y el trébol de Amatlán, con dirección hacia Córdoba, municipio localizado en la región montañosa del estado de Veracruz.

Según lo informado, el accidente dejó como saldo al menos una persona con lesiones, así como la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades federales, quienes minutos más tarde arribaron al sitio del percance.

Automovilistas que transitaban por la zona se percataron del accidente y dieron aviso inmediato a los números de emergencia, quienes se encargaron de brindar la atención prehospitalaria necesaria al conductor que resultó lesionado en dicho accidente.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron al lugar del percance para tomar conocimiento de los hechos y, posteriormente, realizar las diligencias correspondientes, así como la coordinación de las labores de seguridad vial, mientras se efectuaban las maniobras necesarias para el retiro de la unidad siniestrada en el sitio.

Hasta el momento, no han sido esclarecidas las posibles causas de este accidente carretero registrado sobre la autopista Veracruz-México a la altura del kilómetro 300, en el tramo comprendido entre el trébol de Rancho Trejo y el trébol de Amatlán.

Seis heridos deja como saldo accidente registrado en la carretera federal Córdoba-Veracruz

Un fuerte percance automovilístico entre vehículos particulares en la comunidad Venta Parada, perteneciente a Yanga, se registró durante la tarde de este domingo 8 de marzo, provocando una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de auxilio.

Se informó que el saldo de este percance automovilístico fue de por lo menos seis personas lesionadas; se informó que fueron tres pasajeros de cada una de las unidades. De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque los dos vehículos involucrados salieron del camino.

Al lugar del accidente arribaron paramédicos de la agrupación SAMUV Amatlán y gestionaron el traslado a un hospital de solamente tres personas que presentaron algunos golpes.

LAVR