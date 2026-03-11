Incendio en Zona de Pantano Ocasiona el Cierre de la Carretera Coatzacoalcos-Minatitlán

Durante la tarde de este miércoles 11 de marzo se realizó el cierre en ambos sentidos de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, Las Matas, debido a un fuerte incendio en la zona de pantanos, en dicha localidad ubicada al sur del estado de Veracruz.

Debido a que el fuego se encontraba en la orilla de la carretera también conocida como Las Matas, el paso tuvo que ser suspendido temporalmente, ya que, además, el humo que el siniestro generaba impedía la visibilidad para los conductores en la zona.

El hecho generó la movilización de elementos de Tránsito del Estado, del municipio de Cosoleacaque, así como de Minatitlán, quienes arribaron a la zona para regresar a los conductores que intentaron cruzar y de esta manera disminuir las posibilidades de que se registrara un percance vial a raíz del humo generado por el incendio.

Las unidades tuvieron que optar por utilizar la autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque para posteriormente cruzar por el puente Coatzacoalcos II. Se informó que, para intentar sofocar el fuego, acudieron elementos de bomberos de los municipios cercanos para controlar las llamas, extinguirlas y realizar los trabajos de enfriamiento de la zona.

Otro incendio se registró en una zona de pastizales cerca de una unidad habitacional de Veracruz

Durante el pasado sábado siete de marzo, debido al reporte en el que se informaba que un incendio de pastizales se había originado al norponiente de la ciudad de Veracruz, se registró la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Fueron habitantes del lugar quienes reportaron el hecho ante los números de emergencias 911 y, de acuerdo con la información recabada, el incidente se originó en una zona de pastizal en las inmediaciones de una exhacienda localizada cerca del fraccionamiento Nuevo Veracruz.

Tras dicho incidente no se reportan personas que hayan sufrido quemaduras o que presentaran intoxicación por la inhalación del humo originado por dicho incendio y, según lo informado, este incidente no representa riesgo para la zona comercial, ni para la zona habitacional que se encuentra cerca de dicha área de pastizal.

