Detectan Casos de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos en Veracruz

En el estado de Veracruz, se han registrado al menos dos casos de miasis por gusano barrenador en personas durante lo que va del presente año 2026.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Salud Federal a través de la Dirección General de Epidemiología, los casos reportados fueron detectados en el mes de enero del presente año y se trata de los únicos casos en la entidad.

El primer caso de gusano barrenador en humanos se detectó en Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, en la primera semana del pasado mes de enero de 2026.

Se informó que el paciente fue un hombre de 67 años de edad y la miasis estaba en un miembro inferior derecho y la condición diagnosticada fue enfermedades que producen úlceras en la piel, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Del segundo caso, hasta este momento aún no se ha emitido información; sin embargo, cabe mencionar que la infestación del gusano ocurre cuando la mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades naturales como la nariz, los oídos, los ojos o los genitales de una persona.

Autoridades sanitarias atienden a habitantes de Las Choapas por incidente en pozo petrolero

En el municipio de Las Choapas, personal médico de la Jurisdicción Sanitaria Número XI con sede en Coatzacoalcos informó que fueron desplegadas acciones de atención médica, así como vigilancia sanitaria, tras el incendio registrado en el pozo petrolero KREM-1.

De acuerdo con lo informado, módulos de atención fueron instalados para dar seguimiento a posibles afectaciones derivadas de la inhalación de humo o gases, además de apoyo psicológico ante el estrés ocasionado por la situación y brindar consultas médicas, permitiendo mantener vigilancia permanente sobre el estado de salud de la población.

