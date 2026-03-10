Alumno Apunta a su Compañera con un Arma de Juguete en Escuela de Córdoba, Veracruz

Dentro de un salón de clases del plantel educativo de nivel preparatoria, localizado en la ciudad de Córdoba, se registró un acto poco usual que involucra a un joven y a una de sus compañeras. El momento quedó captado en video y, al comenzar a circular en redes sociales, rápidamente se viralizó.

En las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en internet, se logra apreciar a un joven estudiante de una escuela preparatoria de Córdoba, en lo que pareciera ser un acto de amenaza, apuntando con un arma a una de sus compañeras dentro del salón de clases.

De acuerdo con la información recabada, se sabe que el joven que se ve en el video, estudiante de una escuela preparatoria, con un arma de juguete apuntó a su compañera de clases mientras otro de sus compañeros grabó el momento que posteriormente fue subido a redes sociales.

Se informó que el arma utilizada por el estudiante era de juguete

El metraje rápidamente se fue haciendo viral, mientras que los comentarios de dicho video fueron divididos ya que presuntamente podría haber puesto a su compañera en un momento de aparente vulnerabilidad. Más tarde, se dio a conocer que el arma utilizada en dicho incidente dentro del salón de clases de dicha preparatoria, era de juguete.

Según lo informado, los hechos anteriormente descritos ocurrieron el pasado lunes nueve de marzo y, durante las primeras horas de este martes 10, fue que las imágenes se difundieron en redes sociales. Hasta este momento, no hay comunicado oficial por parte de las autoridades donde se dé mayor información acerca de este hecho registrado en un plantel educativo de nivel preparatoria de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

