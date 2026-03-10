Hallan Cuerpo Sin Vida de un Joven en Plan del Río; Presentaba Signos de Violencia

Información relevante se generó durante las últimas horas del pasado día lunes 9 de marzo en donde se informó acerca de una intensa movilización de elementos policíacos en la zona del municipio de Emiliano Zapata justamente en el poblado Plan del Río en la zona centro del estado de Veracruz.

Los primeros reportes señalaron que durante la noche del lunes se reportó la localización de un cuerpo de un joven de 23 años de edad que había sido privado de la vida el cual fue abandonado y presentaba signos de violencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, se informó que el joven presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza y por lo cual fue necesaria la solicitud de elementos policíacos.

Los elementos tras el reporte se trasladaron de forma inmediata, llegando personal del Ejército Mexicano (DEFENSA), de Guardia Nacional (GN), Policía Estatal para tomar conocimiento y realizar el acordonamiento del perímetro para proceder a recabar las pruebas necesarias que ayuden esclarecer este hecho violento ocurrido en la zona centro de Veracruz.

La víctima fue identificada como Julio Alexander de 23 años

Es importante señalar que este suceso tuvo lugar cerca de las inmediaciones de una cancha de fútbol. Hasta ese lugar se hicieron presentes los elementos de la Policía Ministerial además de Servicios Periciales quienes se encargaron de realizar el levantamiento de indicios para abrir la carpeta de investigación ante este crimen que se registró en el municipio Emiliano Zapata vecino de la ciudad capital del estado Xalapa.

Más tarde trascendió que la víctima respondía al nombre de Julio Alexander y que contaba con 23 años de edad, quien al momento del hallazgo presentaba un impacto de arma de fuego. Esto motivó un intenso movimiento policíaco y de seguridad en la zona del hecho y en ubicaciones aledañas por el operativo de seguridad que se montó para intentar dar con el o los agresores que cometieron este hecho de inseguridad.

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles acerca de situación de violencia ocurrida la noche del lunes en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

