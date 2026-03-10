Hombres Sufren Ataque Armado en Minatitlán, Veracruz; Iban en su Motocicleta

La mañana de este martes 10 de marzo, dos hombres fueron atacados a tiros en la colonia Insurgentes Sur, en el municipio de Minatitlán en la zona sur del estado de Veracruz.

El hecho de violencia ocurrió cuando ambas personas aparentemente se desplazaban en una motocicleta y al avanzar sobre la calle Emiliano Zapata, esquina con Doroteo Arango, fueron alcanzados por otros hombres que iban a bordo de otra moto.

En el lugar fueron localizados dos hombres identificados como Ángel de 23 años, y Eugenio de 29, quienes presentaban diferentes impactos de proyectil de arma de fuego. Ambos, con vida, fueron trasladados a un centro médico para recibir la atención correspondiente.

Video: Familiares de Detenida Señalada por Homicidio en Financiera María de la Piedad Coatzacoalcos Veracruz; Aseguran que es Inocente

Presuntamente los agresores dispararon hasta en ocho ocasiones contra las víctimas. Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas como responsables de estos hechos donde resultaron dos hombres lesionados de bala. Además, no se ha revelado el móvil del ataque.

Noticia relacionada: Detienen a Israel “N”, Alias “El Pantera” Presunto Líder de Célula Criminal; Operaba en Veracruz

Historias recomendadas: