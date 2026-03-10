Detienen a Israel “N”, Alias “El Pantera” Presunto Líder de Célula Criminal; Operaba en Veracruz

Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal se dio a conocer la detención de Israel “N”, alias “El Pantera”, identificado como líder operativo de una célula criminal generadora de violencia en Coatzacoalcos y la zona sur de Veracruz, fue confirmada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“En Coatzacoalcos, Veracruz, en una acción encabezada por personal de investigación de la Secretaría de Seguridad, fueron detenidas 11 personas, entre ellas Israel “N”, alias El Pantera, líder operativo de una célula delictiva generadora de violencia relacionados con la extorsión, homicidios y privación ilegal de la libertad”

Secretario García Harfuch Confirma detención de Israel "N" Alias "El Pantera" Líder generador de violencia en la zona sur de Veracruz. Foto: FGR

Esta captura se logró mediante un operativo encabezado por personal de investigación de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con autoridades federales y estatales, como parte de las acciones del gabinete de seguridad para combatir a los grupos delictivos que operan en la entidad.

Durante esta intervención fueron detenidas 11 personas, entre ellas el presunto líder de la organización, quienes de acuerdo con las autoridades estarían relacionados con delitos de extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad, ilícitos que presuntamente cometían en Coatzacoalcos y otros municipios del sur del estado.

Video Detienen a 14 Personas en Cateos en Veracruz; Capturan a Líder del CJNG | N+

En el despliegue operativo también se logró el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y granadas, además de 10 vehículos que presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas. Las fuerzas de seguridad también liberaron a una persona que se encontraba privada de su libertad, quien habría sido víctima de este grupo delictivo.

FPF