Encuentran Feto Flotando en la Zona del Paseo del Río Orizaba, Veracruz

Una intensa movilización por parte de grupos de emergencias y distintas corporaciones policiacas se registró durante la tarde de este lunes nueve de marzo debido al reporte de lo que, según lo informado, parecía un pequeño cuerpo flotando sobre la zona del paseo del río Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió al hallazgo de lo que se informó que era un feto flotando sobre dicho afluente anteriormente mencionado. Los hechos descritos con anterioridad se registraron la tarde del lunes, a un costado de una empresa de camiones de pasaje, tras realizarse el reporte ciudadano al número de emergencias 911.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Turística, así como Protección Civil y personal de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en la ciudad de Orizaba, quienes confirmaron la situación y procedieron a realizar el acordonamiento correspondiente del área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Serán las autoridades quienes realicen las investigaciones correspondientes, que lleguen al esclarecimiento de este caso y deslinden responsabilidades en contra de la persona o las personas que resulten culpables de este hecho registrado en la zona del paseo del río Orizaba.

Bebé y su madre mueren en carretera Veracruz-Alvarado tras fuerte volcadura de autobús

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Veracruz-Alvarado a la altura de la localidad La Piedra. Los hechos ocurrieron poco después de las cinco de la mañana de este jueves 5 de marzo, cuando el conductor de un camión de pasajeros de la ruta Istmo volcó la unidad, resultando una bebé de un año y tres meses y su madre de 33 años fallecidas.

Según lo narrado por los pasajeros del camión, al pasar unos topes, el operador de la unidad habría perdido el control debido al presunto exceso de velocidad, para luego terminar volcando, dejando un saldo de más de una decena de personas lesionadas.

Se informó que la mayoría de los pasajeros tenían como destino la zona de Los Tuxtlas, después de haber salido de la capital del estado, Xalapa. Así narró los hechos el Sr. Miguel Ángel Vidal, padre y esposo de las víctimas mortales de esta volcadura.

“Mi hija menor, que está toda trabada ahí en el camión, y mis dos hijos, me imagino que el chofer se durmió porque los primeros topes, pasando aquí de Paso del Toro, se sintió el primero, venía muy rápido”.

Tras el incidente, el chofer intentó darse a la fuga; sin embargo, los pasajeros lo detuvieron y, posteriormente, lo entregaron a las autoridades. La madre fue identificada como Rosario de Jesús Toto Meza, de 33 años, y la menor de un año 3 meses como Aitana de Jesús Vidal Toto.

