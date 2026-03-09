Imputan a Chofer que Presuntamente Causó la Muerte de Madre y su Bebé en Accidente en Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer que José Roberto “N” fue imputado como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones dolosas y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el pasado el 5 de marzo, cuando José Roberto “N” conducía un camión de transporte público y presuntamente provocó la volcadura de la unidad, lo que tuvo como consecuencia muerte de una menor de edad y su madre, así como tres personas que resultaron lesionadas. La volcadura de la unidad de pasaje se registró en la carretera federal 180 en el tramo Paso del Toro-Alvarado a la altura de la comunidad de La Piedra.

El camión de pasaje que se dirigía a la zona sur del estado se volteó y salió de la carretera, de acuerdo con los pasajeros, José Roberto “N”, conducía a exceso de velocidad. Las víctimas fueron identificadas como Rosario de Jesús de 32 años y su bebé Aitana de 1 año y tres meses.

Se dio a conocer que después de las cinco de la mañana del jueves 5 de marzo, se registró un lamentable accidente sobre la carretera Veracruz-Alvarado muy cerca de la localidad La Piedra, Se informó que el conductor de un camión de pasajeros de la ruta Itsmo volcó la unidad, dejando como saldo una bebé de un año 3 meses y su madre de 33 años fallecidas.

Según los datos recabados, el operador manejaba la unidad de transporte presuntamente a exceso de velocidad, y al pasar unos topes habría perdido el control para luego terminar volcando, dejando un saldo de más de una decena de personas lesionadas. Se reportó que la mayoría de los pasajeros iniciaron el viaje en la ciudad de Xalapa y tenían como destino final zona de Los Tuxtlas. así narró los hechos el Sr. Miguel Ángel Vidal, padre y esposo de las víctimas mortales de esta volcadura.

“Mi hija menor, que está toda trabada ahí en el camión y mis dos hijos, me imagino que el chofer se haya dormido porque los primeros topes, pasando aquí de paso del toro se sintió el primero, venía muy rápido”.

