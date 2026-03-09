Jurisdicción Sanitaria Brinda Atención Médica en Las Choapas tras Incendio de Pozo Krem-1

Personal médico de la Jurisdicción Sanitaria Número XI con sede en Coatzacoalcos informó que fueron desplegadas acciones de atención médica, así como vigilancia sanitaria en el municipio de Las Choapas, tras el incendio registrado en el pozo petrolero KREM-1.

Se dio a conocer que dichas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de salvaguardar la salud de la población, así como del personal que ha estado involucrado en las labores de control del siniestro ocurrido en la zona sur del estado de Veracruz.

Según la información obtenida, como parte de las acciones, se instalaron módulos de atención para brindar consultas médicas y seguimiento a posibles afectaciones derivadas de la inhalación de humo o gases, además de apoyo psicológico ante el estrés ocasionado por la situación, permitiendo mantener vigilancia permanente sobre el estado de salud de la población.

Implementan Plan DN-III-E al sur de Veracruz

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional dieron a conocer que mantienen activado el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en el municipio de Las Choapas, Veracruz, tras el incendio registrado en el pozo exploratorio Krem-1 a consecuencia de una fuga de gas y aceites ligeros.

A través de un comunicado, las comandancias de la VI Región Militar, la 29.ª Zona Militar y la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Veracruz informaron que el siniestro se registró aproximadamente a las 19:30 horas del pasado 5 de marzo.

Derivado de esta situación, personal militar y de la Guardia Nacional fue desplegado en los ejidos La Guadalupe, Las Cruces, Constitución Mexicana y Remolino, donde se realizan labores de apoyo a la población y resguardo de la zona.

Como parte de las acciones implementadas, Ejército Mexicano y Guardia Nacional se encuentran en el área brindando seguridad periférica y participando en las tareas de atención a la emergencia. Cabe señalar que en los albergues ya no hay presencia de familias.

