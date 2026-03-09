Inicio Veracruz Aseguran Casi 220 Kilos de Presunta Droga en el Puerto de Veracruz

Fueron encontrados 184.76 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina en contenedores en el puerto de Veracruz

La presunta droga fue puesta a disposición de las autoridades para iniciar con las investigaciones. Foto: SEMAR

En la aduana marítima de Veracruz, fueron asegurados casi 220 kilogramos de presunta droga en el puerto, así lo informaron autoridades a través de un comunicado de la Secretaría de Marina.

En coordinación con la aduana marítima de Veracruz y la Fiscalía General de la República (FGR), se aseguraron aproximadamente 184.76 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y aproximadamente 34.81 kilogramos de clorhidrato de cocaína, oculta en piedra laja dentro de dos contenedores.

Con este aseguramiento, se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 29 millones 270 mil 653 pesos. La presunta droga asegurada será puesta a disposición de las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Información en desarrollo..

 

 

