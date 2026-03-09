Convocatoria Escuela Naval Militar Veracruz: Requisitos y Fecha de Examen de Ingreso 2026

En la Heroica Escuela Naval Militar se ha abierto la convocatoria para ingresar a dicha institución, la cual cuenta con dos programas de estudios: el profesional, que tiene una duración de 4 años, y el técnico profesional de 3 años. Quienes estén interesados, la convocatoria de ingreso está abierta hasta el 20 de marzo y deben cumplir los siguientes requisitos.

Ser mexicanos de nacimiento y no poseer otras nacionalidades.

Edad de 18 a 21 años en nivel profesional y de 18 a 23 años en técnico profesional.

Constancia de bachillerato con promedio mínimo de 7.0.

Además, deben acreditar un examen académico, físico y psicológico.

¿Cuándo se realiza el examen de ingreso?

De acuerdo con información de Gonzalo Pérez Kennen, Capitán de Fragata, el 18 de abril es el examen de Ceneval, el cual es un proceso en línea con modalidad de examen desde casa. Para realizarlo, los aspirantes deben prepararse estudiando el temario que viene en la página de la Universidad Naval.

El Capitán indicó que, además del examen Ceneval, los aspirantes también deben prepararse física y mentalmente, ya que durante su ingreso están sometidos a un régimen interno; además, deben prepararse para estar ausentes y lejos de sus familias.

¿Cuáles son los planes educativos que maneja la Heroica Escuela Naval Militar?

La teniente de navío y logística naval, Alma Patricia Villa Rangel, menciona que en la escuela hay tres planteles educativos, los cuales son la Escuela Médico Naval y Enfermería Naval; estos están en la Ciudad de México, mientras que el tercero es la Heroica Escuela Naval Militar, que cuenta con 3 ingenierías: una en sistemas navales, otra en ingeniería aeronáutica naval y una más en ingeniería en hidrografía.

Durante la formación, los cadetes realizan prácticas como el simulador aéreo y el entrenador de navegación. Es en este simulador donde cadetes de último año de sistemas navales aprenden a dirigir buques. Jelenia Magaña Rubio, cadete de Ingeniería de Sistemas Navales y Cuerpo General, considera que uno de los principales retos es separarse de su familia.

"Uno, como cadete, diario lleva retos; a lo mejor puede ser separarse de tu familia, acostumbrarte a la rutina; socializar con mucha gente hace que todo sea más ameno".

Los jóvenes cadetes llevan instrucción en deporte, cultura y conocimientos generales. Señalan que al elegir ingresar a la Heroica Escuela Naval, escogen un proyecto de vida, no solo de educación.

