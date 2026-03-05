Cortes de Agua en Xalapa, Veracruz: Lista de Colonias con Tandeo y Fechas en Marzo 2026
Autoridades de Xalapa han dado a conocer la lista de colonias donde se registrarán tardeos de agua y las fechas en las que se suspenderá el servicio.
La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) ha dado a conocer el calendario de tandeos de agua para este mes de marzo que apenas comienza. Es de importancia destacar que este programa en la capital ya es permanente, no solo en la temporada de estiaje.
Para este mes de marzo, la zona de macrosectores, donde se concentra el mayor número de colonias, calles y avenidas de la ciudad, tendrá de 12 a 13 días con servicio durante el mes.
Se dio a conocer que, en cuanto a los sectores más pequeños, como Progreso, Aguatacal y Federal, se contará con servicio de agua de 10 a 11 días, mientras que en la zona del Cerro del Estropajo, la ciudadanía contará con 15 días con el servicio a lo largo del mes.
Lista de colonias y fechas de tandeos
Se informó que en el Sector Progreso, los días en los que se suspenderá el servicio son el 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 y 31 y se contempla a por lo menos seis colonias representativas de la zona alta del subsector uno, las cuales son las siguientes.
- Adolfo López Mateos
- Empleados municipales
- Ferrocarrilera parte alta (entre av. Lázaro Cárdenas y la colonia Progreso)
- Magisterial
- Obrero Campesina (parte alta)
- Progreso Macuiltépetl
Mientras que en el Sector Aguacatal, los días 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 y 31 son los que se suspenderá el servicio. Las colonias representativas del subsector dos de la zona alta son las que se muestran a continuación.
- Aguacatal
- Del Maestro
- Fraccionamiento Formosa
- Fraccionamiento Veracruz
- José Cardel
- Laderas de Macuiltépetl
- Misión San Carlos
Finalmente, se informó que los días 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 y 30 se suspenderá el servicio en el Sector Federal. Las colonias representativas del subsector tres zona alta que se verán afectadas son las siguientes.
- 10 de abril
- burócratas
- El mirador
- federal
- framboyanes
- Infonavit Loma Alta
- Juan de la Luz Enríquez
- Lomas de San Roque
- Lomas del Seminario
- Miguel Hidalgo
- Niños héroes
- Rafael Hernández Ochoa
- Unidad jardín
- Unidad Nevado de Toluca
- Virginia Cordero de
- Murillo Vidal
- Voceadores
Las autoridades informaron que la programación de los tandeos de agua está sujeta a cambios no previstos, esto derivado de la escasez del líquido o de fenómenos naturales impredecibles que puedan provocar que el mismo día se tandee el servicio entre la parte alta y baja de la ciudad.
