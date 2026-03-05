Cortes de Agua en Xalapa, Veracruz: Lista de Colonias con Tandeo y Fechas en Marzo 2026

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) ha dado a conocer el calendario de tandeos de agua para este mes de marzo que apenas comienza. Es de importancia destacar que este programa en la capital ya es permanente, no solo en la temporada de estiaje.

Para este mes de marzo, la zona de macrosectores, donde se concentra el mayor número de colonias, calles y avenidas de la ciudad, tendrá de 12 a 13 días con servicio durante el mes.

Se dio a conocer que, en cuanto a los sectores más pequeños, como Progreso, Aguatacal y Federal, se contará con servicio de agua de 10 a 11 días, mientras que en la zona del Cerro del Estropajo, la ciudadanía contará con 15 días con el servicio a lo largo del mes.

Lista de colonias y fechas de tandeos

Se informó que en el Sector Progreso, los días en los que se suspenderá el servicio son el 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 y 31 y se contempla a por lo menos seis colonias representativas de la zona alta del subsector uno, las cuales son las siguientes.

Adolfo López Mateos

Empleados municipales

Ferrocarrilera parte alta (entre av. Lázaro Cárdenas y la colonia Progreso)

Magisterial

Obrero Campesina (parte alta)

Progreso Macuiltépetl

Mientras que en el Sector Aguacatal, los días 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 y 31 son los que se suspenderá el servicio. Las colonias representativas del subsector dos de la zona alta son las que se muestran a continuación.

Aguacatal

Del Maestro

Fraccionamiento Formosa

Fraccionamiento Veracruz

José Cardel

Laderas de Macuiltépetl

Misión San Carlos

Finalmente, se informó que los días 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 y 30 se suspenderá el servicio en el Sector Federal. Las colonias representativas del subsector tres zona alta que se verán afectadas son las siguientes.

10 de abril

burócratas

El mirador

federal

framboyanes

Infonavit Loma Alta

Juan de la Luz Enríquez

Lomas de San Roque

Lomas del Seminario

Miguel Hidalgo

Niños héroes

Rafael Hernández Ochoa

Unidad jardín

Unidad Nevado de Toluca

Virginia Cordero de

Murillo Vidal

Voceadores

Las autoridades informaron que la programación de los tandeos de agua está sujeta a cambios no previstos, esto derivado de la escasez del líquido o de fenómenos naturales impredecibles que puedan provocar que el mismo día se tandee el servicio entre la parte alta y baja de la ciudad.

