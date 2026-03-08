Automóvil Choca Contra Camioneta de Empresa de Cable en Córdoba, Veracruz

Durante la mañana del pasado sábado siete de marzo, se registró el cierre parcial a la circulación a unos metros del parque El Quinto Centenario de la ciudad de Córdoba debido a un percance automovilístico en esa zona, el cual movilizó a los cuerpos de emergencias.

De acuerdo a los primeros reportes, el hecho se registró durante la mañana del pasado sábado, entre la calle 12 y las avenidas 13 y 15 de la ciudad de Córdoba. La información recabada indica que un automóvil particular de color rojo chocó contra una camioneta propiedad de una empresa de sistema de cable.

Tras el accidente, las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas; sin embargo, los conductores tuvieron que ser atendidos en el lugar del percance debido a que presentaron crisis nerviosa.

Al lugar del accidente arribaron elementos de tránsito, quienes acudieron para proceder a tomar conocimiento de los hechos anteriormente descritos y de esta manera, realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades.

Se informó que en esta ocasión, presuntamente, fueron la falta de precaución para manejar y el no respetar la preferencia de paso de la avenida lo que pudo haber ocasionado este percance automovilístico.

Otro percance vial registrado en Veracruz ocurrió en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo

Sobre la carretera de Boca del Río a Antón Lizardo se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias debido a un percance automovilístico en el que se habrían visto involucradas una camioneta particular que quedó volcada tras chocar por alcance con una unidad de transporte turístico.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio del accidente carretero para llevar a cabo el resguardo de la zona del choque, debido a que el incidente dejó parcialmente cerrado el carril que va con dirección de Antón Lizardo hacia Boca del Río.

Tras dicho accidente, no se registraron víctimas mortales, solo daños materiales de consideración y lesiones que recibió el conductor del vehículo particular, quien fue atendido en el lugar de los hechos debido a que las heridas no fueron graves.

El conductor indicó que el accidente ocurrió porque el operador de la unidad de pasajeros realizó un cambio de carril de manera repentina, por lo que no le dio tiempo de frenar y se impactó en la parte trasera de la unidad.

