Joven es Asesinado a Disparos en una Cuartería en Acayucan, al Sur de Veracruz

En Acayucan, municipio localizado al sur de Veracruz, la tarde de este miércoles 11 de marzo, se registró una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas debido a un hecho de violencia registrado en la colonia La Palma de dicho municipio.

Según la información recabada, se dio a conocer que un joven presuntamente fue asesinado a disparos al interior de una cuartería en el municipio de Acayucan. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tendría aproximadamente 19 años y fue privado de la vida en la colonia La Palma, dentro del inmueble anteriormente citado.

Video: Localizan Cuerpo Sin Vida Abandonado en Veracruz; Presentaba Signos de Violencia

La víctima habría muerto debido a las lesiones, ya que recibió varios impactos de arma de fuego dentro de una vivienda situada sobre la calle Corregidora, entre Benito Juárez y Belisario Domínguez en la colonia La Palma.

En el lugar se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de seguridad, así como personal de la Policía Ministerial, quienes arribaron al sitio del hecho de violencia para llevar a cabo las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Hasta este momento no existe reporte en el que se indique que hay personas detenidas en relación con este hecho de violencia registrado al interior de una cuartería en el municipio de Acayucan, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Asesinan a Tiros a Hombre Frente a su Vivienda en Soledad de Doblado; Acababa de Volver de EUA

Otro hecho de violencia ocurrido al sur de Veracruz fue contra una mujer

Un hecho violento donde, según los primeros indicios, una joven mujer de 20 años fue asesinada presuntamente por su pareja, generó la movilización de cuerpos policiacos en Las Choapas.

Los hechos anteriormente descritos ocurrieron la noche del miércoles 4 de marzo en la calle Juan Rodríguez Clara esquina con Lucio Blanco en la colonia Carmen Romano, perteneciente al municipio de Las Choapas, al sur de la entidad veracruzana, lugar donde se localizaba su vivienda.

Según lo informado por la Fiscalía General del Estado (FGE), ya abrió la carpeta de investigación correspondiente a los hechos, para intentar esclarecer el móvil del crimen ocurrido al sur de la entidad veracruzana.

Historias recomendadas:

LAVR