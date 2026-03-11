Hombre es Sentenciado a 41 Años de Prisión por Atacar a Mujer con Machete en Coatzacoalcos

La Fiscalía Especializada con sede en Coatzacoalcos, reportó una sentencia condenatoria de 41 años y 4 meses de prisión contra Vicente "N" responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de la víctima identificada con las iniciales M.R.A.



La sentencia fue dictada el 10 de marzo de 2026 dentro del juicio oral J 157/2025, durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento valorara las pruebas presentadas por el Ministerio Público y acreditara la responsabilidad penal del agresor.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero del año 2025, alrededor de las 15:30 horas, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Puerto México en la ciudad de Coatzacoalcos, donde el hoy sentenciado agredió a la víctima con un machete, causándole diversas lesiones en el cuerpo, luego de que ella se negara a mantener una relación sentimental con él.

Tras acreditar plenamente los hechos, el órgano jurisdiccional impuso 41 años y 4 meses de prisión sin derecho a beneficios de libertad condicional, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo de la condena. También fue condenado al pago de la reparación del daño, quedando a salvo los derechos de la víctima para su cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia.

¿Cómo ocurrieron los hechos donde una mujer fue atacada con un machete en Coatzacoalcos, Veracruz?

El pasado miércoles 19 de febrero en la colonia Puerto México, en Coatzacoalcos al sur de Veracruz, una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada a manos de Vicente "N". La agresión ocurrió cuando los dos se encontraban al interior de una vivienda que cuidaban, ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, entre Francisco Villa y Úrsulo Galván.

Testigos informaron que el hoy sentenciado, intentó huir por la calle Salvador Díaz Mirón; sin embargo, fue detenido a una cuadras de distancia del domicilio donde ocurrió el ataque. La mujer fue trasladada por paramédicos al hospital del IMSS-Bienestar Valentín Gómez Farías.

LLZH