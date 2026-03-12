Localizan Restos Humanos Embolsados en Veracruz; Esto se Sabe

En Coatzacoalcos, la mañana de este jueves 12 de marzo, se registró una intensa movilización de corporaciones policíacas y elementos del Ejército Mexicano (DEFENSA) tras el hallazgo de presuntos restos humanos en la colonia Coatzacoalcos, ubicada al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Río Bravo, en las inmediaciones del Puente Coatzacoalcos I, donde fueron localizadas por lo menos dos bolsas negras que en su interior contenían restos humanos.

El área fue acordonada de inmediato por elementos de diversas corporaciones de seguridad, mientras que personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre este hecho de violencia.

Información en desarrollo…

