Mujer Vuelca Taxi Tras Salirse del camino en la Carretera Transístmica en el Sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz se reportó durante la mañana del domingo 15 de marzo, se reportó una aparatosa volcadura, en la cual se reporta una persona lesionada.

Según datos recabado, una mujer resultó lesionada tras la volcadura del taxi que conducía. El accidente se registró sobre la carretera Transístmica, a la altura del puente conocido como Joroba, frente a la colonia Adolfo Lopez Mateos.

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La unidad siniestrada fue el taxi habilitado con el número económico 3920. Se presume que al momento de subir el puente Joroba, su conductora perdió el control de la unidad lo que provocó el incidente.

Tras salirse del camino, el automóvil cayó a una altura aproximada de tres metros, quedando volcado y con su conductora atrapada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Otro fuerte accidente automovilístico en Veracruz

Un fuerte choque se registró en la esquina de la avenida Rafael Cuervo y la calle Rsario Andrade, fraccionamiento Villa Rica, en el norte de la ciudad de Veracruz.

Versión de testigos, apunta a que la camioneta circulaba sobre Rafael Cuervo y al pasar sobre una alcantarilla, la reja metálica se sumió, haciendo una especie de rampa, provocando la perdida de control de la unidad que terminó impactando a un auto que llegaba a la esquina.

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No se reportaron daños significativos a personas, solo daños materiales y el fuerte susto. En el lugar elementos de tránsito abanderaron el tráfico para realizar las acciones conducentes. El tráfico vehicular se complicó por más de dos horas.

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