Video: Cámara de Seguridad Capta a Presunto Delincuente Intentando Abrir Automóvil en Fortín

Un presunto solitario ladrón fue captado en una video por una cámara de vigilancia. Ocurrió en la calle Oriente 3 del municipio de Fortín en la zona centro de la entidad Veracruzana. En la imagen se aprecia la persona intentando abrir la puerta de un coche de color vino que se encuentra estacionado durante la madrugada en una calle del municipio antes mencionado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado 14 de marzo cuando debido a la falta de vigilancia policial, un sujeto llegó hasta el automóvil, empezó a forzar la puerta por varios minutos y después de no cumplir su cometido se marchó del lugar para no ser ubicado.

Video ¡Selfie! Cámara de Seguridad Capta a Ladrón Robándosela | N+

El propietario de la unidad vehicular involucrada acudió a la Fiscalía para denunciar lo hechos y dejar el video como evidencia de lo ocurrido. Habitantes de diferentes sector del este municipio han señalado el incremento en la presencia de ladrones en la zona de Fortín y colindancias con el municipio vecino Córdoba, principalmente en colonias como San Nicolás y Miraflores.

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Cámara de seguridad capta accidente y como huye el responsable

Dentro del estacionamiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Xalapa se registró un accidente vehicular durante la mañana del domingo 15 de febrero, que quedó captado en video por una cámara de circuito cerrado.

En el lugar el operador de un taxi marcado con el número económico XL 8626 impactó una camioneta blanca que estaba estacionada. El conductor al impactarse contra la camioneta optó por darse a la fuga pensando que nadie lo había visto.

El momento quedó captado en las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, por lo que se espera que el conductor del taxi asuma la responsabilidad y pague los daños causados durante este accidente.

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