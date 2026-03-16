Afectaciones por Frente Frío 41 en Veracruz: Esto Fue lo que Dejó el Evento de Norte Violento

El frente frío número 41 llegó al estado de Veracruz con un evento de norte que registró rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora, este lunes 16 de marzo. Este fuerte aire, dejó diversas afectaciones en la región.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río las rachas del norte alcanzaron los 117.5 km/h. Debido a la fuerza del viento, todo comenzó a volar a pocos minutos de desatarse el evento de norte que ya estaba pronosticado.

Video: Frente Frío 41 Deja Rachas de Más de 100 Kilómetros por Hora en Veracruz

Anuncio de antro cae sobre vehículo por rachas de viento

Por las fuertes rachas de viento, el anuncio de un antro ubicada en el bulevar Ruiz Cortines en Boca del Río, se vino abajo y provocó daños a un vehículo que se encontraba estacionado.

También, un poste de luz en mal estado comenzó a desprenderse y caer en pedazos sobre la avenida 2 de abril esquina Santos Pérez Abascal en la ciudad de Veracruz, derivado del evento de norte.

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Aunado al ingreso del frente frío 41, un árbol de gran tamaño cayó sobre la barda de una vivienda, en la ciudad de Boca del Río, sin que se presentaran personas lesionadas en este accidente, solo daños materiales a la propiedad.

Personas lesionadas por evento de norte en Veracruz

Las rachas de viento durante este lunes derribaron la reja de la facultad de ingeniería de la Universidad Veracruzana en Boca del Río, este incidente dejó una persona lesionada.

Video: Rachas de Viento Desprenden Techo de Lámina en Casa de Coatzintla Veracruz

Se trató de una vigilante que resultó golpeada por la estructura metálica que le cayó encima al desprenderse por el viento que alcanzó rachas de 117 km/h.

Familia es rescatada del mar por fuertes rachas de viento en Veracruz

Cuatro integrantes de una familia fueron rescatados al mediodía de este lunes cuando se encontraban caminando sobre el malecón de Veracruz, ya que el oleaje los alcanzaba por los fuertes vientos del norte.

Video: Fuertes Rachas de Viento por Norte Explosivo Derriban Árbol en Vista Hermosa Lomas del Mar Boca del Río Veracruz

Fueron dos niñas, papá y mamá, quienes requirieron el apoyo de parte de personal de Protección Civil y Bomberos para sacarlos de la zona donde estaban atorados.

Ante las inclemencias del tiempo, la playa fue cerrada a los bañistas y el puerto a la navegación mayor y menor.

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LLZH