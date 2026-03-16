UV Suspende Actividades por Frente Frío 41: ¿Cuándo y Dónde Habrá Clases en Línea?

La Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos-Minatitlán informó a través de un comunicado sobre la suspensión de clases de forma presencial para este martes 17 de marzo, mismas que se realizarán en línea.

Esto como medida preventiva ante las condiciones metereológicas ocasionadas por la llegada del frente frío número 41 a la entidad veracruzana. Detallaron que las citas programadas para ese día en áreas administrativas serán agendadas en fecha posterior.

La máxima casa de estudios en la entidad tomó esta decisión para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, así como del personal docente y administrativo por las fuertes rachas de viento con las que ingresó el Frente Frío en el estado de Veracruz con rachas de hasta 110km/h.

Información en desarrollo…