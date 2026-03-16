Frente Frío 41: Cae Árbol y Derriba Barda de Escuela por Fuertes Rachas de Viento en Veracruz

Un árbol de gran tamaño, cayó en la calle Río Rosas, derribando la barda de una escuela primaria en la colonia Lomas de Río Medio I, en el norte de la ciudad de Veracruz.

El árbol se inclinó hacia la calle y tiró la barda, obstruyendo por completo la vialidad. Solo se reportó el daño a la estructura y a cables que fueron reventados.

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Cae poste de luz en Boca del Río y daña auto

Un poste que sostiene cables de energía eléctrica cayó por la fuerza del viento del frente frio 41 que ingresó a la zona conurbada Boca del Río-Veracruz.

Los hechos se registraron en la calle 23 casi esquina calle Ocho, de la tercera sección de la colonia Venustiano Carranza. La estructura se encontraba en mal estado y justa a la mitad es que se partió, reventando cables y dejando sin luz a los vecinos de toda la calle.

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Caen semáforos y poste queda doblado por evento de norte en Boca del Río-Veracruz

Otro de las afectaciones por el frente frio 41 en Boca del Río, fue la caída de un semáforo en la esquina de Donato Casas y Cándido Aguilar, colonia Villa Rica.

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El cruce es muy transitado ya que distribuye la vialidad para quienes van al centro de la ciudad de Veracruz, quienes van al bulevar y para quienes buscan llegar al centro de Boca del Río.

Se colocó cinta de peligro; sin embargo, la estructura invadió parte del carril de extrema derecha. No hay reporte de personas lesionadas o daños materiales adicionales a la estructura vial.

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También, un poste de luz quedó doblado tras ser vencido por la fuerza del viento en la avenida J.B. Lobos en el poniente de la ciudad de Veracruz. La estructura, visiblemente en mal estado se inclinó hacia la vialidad, dejando expuestos los cables.

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LLZH