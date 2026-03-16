Detienen a 44 Personas Durante Cateos en Municipios de Veracruz; Entre Ellos Tres Menores

Este lunes 16 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se llevaron a cabo operativos de cateo en regiones del estado de Veracruz, lo que derivó en 44 detenciones en distintos municipios.

Se informó que en cumplimiento a órdenes judiciales y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se realizaron 25 operativos de cateo.

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Los cateos se realizaron en los municipios de Tihuatlán, Tuxpan, Nogales, Amatlán de los Reyes, Tomatlán, Veracruz, Paso de Ovejas, Alvarado, Perote, Emiliano Zapata, Xalapa, Villa Aldama, Coatepec, Martínez de la Torre, Altotonga, Chacaltianguis, Catemaco, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca.

Las 44 detenciones fueron en flagrancia, entre ellas se encuentran tres menores de edad. Los adolescentes detenidos en flagrancia, uno de ellos fue puesto a disposición del Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes con sede en Boca del Río, tras ser localizado durante un operativo realizado en el municipio de Paso de Ovejas.

Dos adolescentes más fueron detenidos durante un cateo realizado en el municipio de Villa Aldama, quienes también fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal procedente.

Aseguran drogas durante cateos en municipios de Veracruz

En los operativos fueron aseguradas hierba seca color verde con características similares a la marihuana, bolsas herméticas que contenían polvo blanco, pipas de distintos materiales, grinders y básculas grameras. También, se localizaron en los inmuebles armas de fuego, armas cortas, un cargador de arma larga, armas blancas, armas de utilería y una réplica de arma de fuego.

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Aunado a esto, se aseguraron cartuchos útiles y casquillos balísticos, radios y equipos de comunicación, teléfonos celulares, mochilas tácticas, motocicletas y un vehículo, además de documentos personales, notas de remisión, identificaciones y diversos objetos de dudosa procedencia.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para definir su situación jurídica.

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LLZH