Rescatan a Familia Atrapada entre las Olas y Rachas del Viento en el Malecón de Veracruz

Durante la mañana de este lunes 16 de marzo se informó acerca de un operativo de rescate por elementos de emergencias en la zona del malecón en la ciudad y puerto de Veracruz.

Según los datos recabados se detalló que cuatro integrantes de una familia fueron rescatados al mediodía de este día cuando se encontraban caminando sobre el malecón de Veracruz, y es que el oleaje los alcanzaba por los fuertes vientos del norte por el ingreso del frente frío 41.

Se dio a conocer que el rescate constó de salvaguardar a dos menores de edad, al padre y la madre, quienes requirieron el apoyo de parte de personal de Protección Civil y Bomberos para sacarlos de la zona donde estaban atorados por las grandes olas y fuertes rachas de viento.

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Después de retirarlos de la zona de peligro, fueron revisados por paramédicos que acudieron como primeros respondientes al lugar de los hechos, afortunadamente ninguno de los integrantes de la familia presentaron lesiones derivado por las fuertes rachas de viento que alcanzaron más de 110km/h durante el ingreso del frente frío No. 41 a la entidad veracruzana.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la ciudadanía a resguardarse y seguir los protocolos correspondientes para salvaguardar su integridad y evitar accidentes ante el paso del frente frío 41 por la entidad veracruzana.

Video Frente Frío 41 Deja Rachas de Más de 100 Kilómetros por Hora en Veracruz | N+

Así el paso del frente frío No.41 por Veracruz

El frente frío numero 41 llegó la zona del estado de Veracruz, se dio a conocer que en el municipio de Huayacocotla el sistema frontal provocó lluvia con granizo. Mientras que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río las rachas del norte alcanzaron los 117.5 kilómetros por hora.

Las fuertes rachas provocaron la caída del anuncio de un antro ubicada en la avenida bulevar Ruiz Cortines en el municipio de Boca del Río, provocando daños a un vehículo el cual se encontraba estacionado en la vialidad.

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