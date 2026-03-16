Reja Cae Sobre Mujer Vigilante por Fuertes Rachas de Viento en Facultad de Veracruz

Las fuertes rachas de viento del evento de norte que se registraron durante este lunes 16 de marzo, originadas por el frente frío 41, en el estado de Veracruz, provocaron que una reja cayera sobre una persona.

Los hechos ocurrieron en la facultad de ingeniería de la Universidad Veracruzana (UV), ubicada en el fraccionamiento Costa Verde de la ciudad de Boca del Río. Este incidente dejó una persona lesionada tras caer la reja por el aire.

Personal de Protección Civil municipal atendió a la vigilante, que resultó golpeada por la estructura metálica que le cayó encima al desprenderse por el viento que alcanzó rachas de 117 km por hora.

La zona fue resguardada por autoridades de auxilio, mientras que la mujer vigilante lesionada fue trasladada para su atención médica.

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