Concluyen Trabajos de Contención Tras Derrame de Hidrocarburo en el Golfo de México

Se dio a conocer por parte del Gobierno Federal que ha concluido las labores de contención y limpieza de playas tras el derrame de hidrocarburo que afectó las aguas del Golfo de México y que generó la presencia de residuos de este material en varias puntos de costa de la entidad Veracruzana y de Tabasco.

El reporte indica que fueron recolectadas un total de 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo en playas de los estados de Veracruz y Tabasco. Además se informó que se mantiene un 85% de avance en la limpieza general.

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