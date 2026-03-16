Inicio Veracruz Concluyen Trabajos de Contención Tras Derrame de Hidrocarburo en el Golfo de México

Concluyen Trabajos de Contención Tras Derrame de Hidrocarburo en el Golfo de México

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Se informó que se ha concluido con la fase de contención del derrame de hidrocarburo que se registró en las aguas del Golfo de México y que generó el arribo de este material a las zonas de playa.

cuadrillas de limpieza en playas tras derrame de hidrocarbruro

Reporntan más de 91 toneladas de materiales impregnados de hidrocaburo han sido recolectados. Foto. SEMARNAT

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Se dio a conocer por parte del Gobierno Federal que ha concluido las labores de contención y limpieza de playas tras el derrame de hidrocarburo que afectó las aguas del Golfo de México y que generó la presencia de residuos de este material en varias puntos de costa de la entidad Veracruzana y de Tabasco.

El reporte indica que fueron recolectadas un total de 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo en playas de los estados de Veracruz y Tabasco. Además se informó que se mantiene un 85% de avance en la limpieza general.

Información en desarrollo…

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