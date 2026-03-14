Continúan las Afectaciones por llegada de Hidrocarburo a Costas de Veracruz

Las afectaciones y presencia de hidrocarburo en la zona de playa y costas de diferentes puntos de Veracruz se mantienen. Los pescadores de la comunidad Las Barrancas ubicada en el municipio de Alvarado reportan que las capturas han disminuido a partir de las afectaciones por el chapopote. Así lo dijo Vicente Reyes Román pescador de Las Barrancas

"Ahorita poco sacamos cuatro pescaditos…¿A que cree que se deba que hay poco pescado?…Le echamos aquí la culpa a la afectación del chapo, mucho lampazo para afuera, va abajo no se ve, pero va abajo."

La limpieza de la playa fue realizada por ellos mismos, mencionan que el materia levantado lo enterraron. En un recorrido durante el fin de semana, la alta marejada cubría toda la arena y no se observó presencia de hidrocarburo. Ante la situación, los hombres de mar dicen que van sobreviviendo.

"Ahí nos la vamos llevando que arrocito, frijoles, pescado y ahí vamos poco a poco ¿Ha venido alguna autoridad a verlos? no hasta ahorita que vienen ustedes."

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Los pescadores consideran que les llevará mucho tiempo recuperarse de las pérdidas que han sufrido por este derrame de hidrocarburo que ya afecta a varios puntos de la entidad Veracruzana. Desde la zona sur donde se detectó en un principio y en los días recientes ha recalado en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.

"Mire usted mi motor hasta se me rompió, se tapó de la bomba con el chapo, no bombeo y se fue la máquina"

Un motor de uso tienen un precio de 60 mil pesos, pero afirma el pescador, que nuevo llega a costar los 100 mil pesos.En la playa de Antón Lizardo, también municipio de Alvarado, se pudo observar restos de hidrocarburo revuelto con basura.

Los mismos palaperos barrieron, pero el material sigue en la arena. Se informó que las actividades de los turistas durante este sábado transcurrió con normalidad.

Esto dijo Rocío Nahle acerca de la aparición de hidrocarburo en Veracruz

Fue hasta el pasado jueves 12 de marzo, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó acerca del origen del hidrocarburo que ha estado arribando a diferentes puntos costeros de la entidad.

De acuerdo con Nahle García, el hidrocarburo provino de un barco privado de una petrolera, misma que se encontraba haciendo trabajos frente a las costas de Sánchez Magallanes, en el estado vecino de Tabasco. Y fue mediante las corrientes marinas las cuales trasladaron el hidrocarburo hasta el estado de Veracruz.

Video Gobernadora de Veracruz Revela Origen del Derrame de Hidrocarburo al Sur del Estado | N+

La mandataria del estado fue enfática en que el derrame no provino de maniobras o instalaciones de Pemex, este derrame ya reportó afectaciones en diferente municipios del sur de Veracruz, como Pajapan, Soteapan, Mecayapan y Las Barrillas en Coatzacoalcos, y en los últimos días se reportó la presencia de residuos en la zona de Boca del Río.

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