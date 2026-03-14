Árbol Cae Sobre Vehículos en Alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX

Un árbol cayó sobre dos coches la tarde de este sábado 14 de marzo 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Los fuertes vientos que se registraron en el norte y poniente de la capital del país este día causaron el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, por la caída de este árbol sobre dos vehículos, en la avenida Marina Nacional, no se registraron personas lesionadas.

Para el retiro del tronco, se tuvo que seccionar, mientras que los vehículos resultaron dañados.

Video: Árbol Cae sobre Dos Vehículos sin Dejar Lesionados en Miguel Hidalgo, CDMX

Caída de segundo árbol en CDMX

Un segundo árbol fue desenterrado desde la raíz por los vientos y quedó recargado en la barda perimetral de una vivienda.

Este caso fue registrado en la alcaldía Azcapotzalco alrededor de las 15:00 horas, cuando personal de Protección Civil acudió al lugar para realizar labores para retirar el árbol, que deberá ser seccionado.

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