Choque en Circuito Interior Deja Una Persona Muerta y Tres Lesionadas en CDMX

Un accidente automovilístico en Circuito Interior dejó una persona muerta y tres más lesionadas la madrugada de este sábado 14 de marzo 2026 en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Fue durante las primeras horas del sábado que se registró el fatal incidente en el que un vehículo compacto de color plata se impactó contra un poste de señalamiento, ubicado a la altura de la aguja de incorporación a los carriles centrales.

La mujer que falleció tenía 22 años de edad. Otra mujer y dos hombres, de entre 22 y 27 años, resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados para atención médica.

Elementos periciales realizan el levantamiento del cuerpo de la joven. Previamente, para auxiliar a las personas involucradas, tuvieron que partir el coche en dos partes.

Debido al incidente, se registraron cierres viales alrededor de las 07:00 horas. Esta movilización ha generado tránsito lento en la zona.

Video: Muere Jovencita y Tres Quedan Lesionados Tras Choque en Circuito Interior en CDMX

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