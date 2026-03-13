Choque Frontal en Carretera Victoria–Zaragoza Deja Una Persona sin Vida en Tamaulipas
N+
Un choque frontal en la carretera Victoria–Zaragoza dejó una persona sin vida a la altura del kilómetro 6.
COMPARTE:
Un choque se registró la tarde de este viernes 13 de marzo de 2026 sobre el kilómetro 6 de la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza, dejando a una persona sin vida, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.
En el accidente estuvieron involucrados una camioneta y un camión que presuntamente transportaba nitrato de amonio, material considerado pólvora regulada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Nota Relacionada: Detectan Gusano Barrenador en un Perro en Tampico; Ya son 23 Casos Activos en Tamaulipas
Autoridades Atienden Accidente en Carretera Victoria-Zaragoza
Tras el accidente, se movilizaron cuerpos de seguridad y emergencia en la zona para atender la situación y asegurar el área debido al tipo de carga que transportaba el camión.
Historias recomendadas: