Choque Frontal en Carretera Victoria–Zaragoza Deja Una Persona sin Vida en Tamaulipas

Un choque se registró la tarde de este viernes 13 de marzo de 2026 sobre el kilómetro 6 de la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza, dejando a una persona sin vida, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

En el accidente estuvieron involucrados una camioneta y un camión que presuntamente transportaba nitrato de amonio, material considerado pólvora regulada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Atienden Accidente en Carretera Victoria-Zaragoza. Foto: noticias_tams

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Autoridades Atienden Accidente en Carretera Victoria-Zaragoza

Tras el accidente, se movilizaron cuerpos de seguridad y emergencia en la zona para atender la situación y asegurar el área debido al tipo de carga que transportaba el camión.

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