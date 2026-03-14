Muere Phil Campbell, Legendario Guitarrista de Motörhead, a los 64 Años
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Sus familiares rindieron homenaje al rockero galés Phil Campbell, quien murió tras una “larga y valiente batalla en cuidados intensivos”
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El guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, falleció a los 64 años, informó su familia este sábado.
A través de un emotivo comunicado, sus seres queridos rindieron homenaje al rockero galés, quien murió tras una “larga y valiente batalla en cuidados intensivos”, luego de someterse a una compleja cirugía mayor.
“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien partió pacíficamente anoche después de una larga y valiente lucha en cuidados intensivos tras una compleja operación”, señala el mensaje difundido por la familia.
En el mismo comunicado destacaron su faceta personal y el profundo cariño que despertaba entre quienes lo conocieron.
“Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como ‘Bampi’. Todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo lo querían profundamente y lo extrañaremos muchísimo”.