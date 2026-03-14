Muere Phil Campbell, Legendario Guitarrista de Motörhead, a los 64 Años

El guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, falleció a los 64 años, informó su familia este sábado.

A través de un emotivo comunicado, sus seres queridos rindieron homenaje al rockero galés, quien murió tras una “larga y valiente batalla en cuidados intensivos”, luego de someterse a una compleja cirugía mayor.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien partió pacíficamente anoche después de una larga y valiente lucha en cuidados intensivos tras una compleja operación”, señala el mensaje difundido por la familia.

En el mismo comunicado destacaron su faceta personal y el profundo cariño que despertaba entre quienes lo conocieron.

“Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como ‘Bampi’. Todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo lo querían profundamente y lo extrañaremos muchísimo”.