Familia de José Ángel Bichir Aclara Incidente y Estado de Salud del Actor

Este viernes, en la cuenta de Rosaura Bichir Pascual en Instagram, la familia Bichir Pascual emitió un comunicado oficial para aclarar lo que sucedió con el actor José Ángel Bichir.

Indicó que el actor sufrió una crisis profunda y en medio de dicha situación, cayó por la ventana.

Explicó que no fue un acto voluntario, ni una decisión consciente, sino que un accidente generado por la crisis de salud.

“Queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”.

El actor no quiso hacerse daño

En el comunicado, se informó que el actor no estaba bajo los influjos del alcohol y que no quiso hacerse daño.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”.

Se precisó que Bichir está fuera de peligro y recibiendo atención médica especializada.

“José Ángel está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo”.

Al final del texto, recordó a quienes estén pasando por una situación similar, que "pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento".

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