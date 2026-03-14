¿Quién es José Ángel Bichir, el Actor que Cayó Desde un Tercer Piso?

La mañana del viernes se reportó la caída de una persona desde un tercer piso al exterior de un edificio. Más tarde, se reveló que se trataba del actor José Ángel Bichir. Su familia ha emitido un comunicado en el que explican que se encontraba atravesando una profunda crisis de salud.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es un actor mexicano de cine, teatro y televisión nacido en 1988. Es hijo del conocido actor Odiseo Bichir e integrante de una dinastía de histriones conformada también por Demián y Bruno Bichir.

Inició su carrera durante la adolescencia, con proyectos como 'Aventuras en el tiempo', 'Sexo y otros secretos' y 'Los simuladores'.

Para la década de 2010, participó en producciones cinematográficas y para televisión como:

Cuatro lunas

Los Fabulosos 7

Tlatelolco, Verano de 68

Por Siempre... Joan Sebastian El Poeta del Pueblo

El César

José José: El Principe de la Canción

Entre sus actuaciones más recientes están el papel de Mateo en 'Sexo, pudor y lágrimas 2' y Nicolás Alcaráz en 'Vencer la Culpa'.

José Ángel Bichir también participó en el reality show 'Divina Comida', en un episodio que gozó de gran popularidad al lado de Belinda, Verónica Toussaint y Manu NNa.

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