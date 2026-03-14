Juanes, el Rock que Nació de la Música Latinoamericana

Juanes, el ícono colombiano que ha trascendido fronteras, nos abre las puertas a su universo musical en una entrevista exclusiva. Desde sus raíces en el metal hasta su amor por el funk y el soul, el artista nos revela cómo todas estas influencias convergen en su nuevo disco, JuanesTeban, que será presentado este 14 de marzo en el escenario del Vive Latino 2026.

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El Mosaico Sonoro de Juanes

Juanes no es un artista de un solo género. Su música, identificada primordialmente en los géneros del rock pop latino, contrasta con las influencias tan amplias que lo han inspirado. Ahora, con JuanesTeban (2026), su nueva producción musical, comparte créditos con bandas y artistas como: Rawayana (Venezuela), Mon Laferte (Chile/México), Conociendo Rusia (Argentina), Vivir Quintana (México) y Bomba Estéreo (Colombia).

"Mis gustos musicales son muy amplios", cuenta Juanes, quien desde sus inicios ha explorado un sinfín de sonidos.

Esta riqueza musical se refleja en su nuevo disco, donde cada canción es un lienzo en el que Juanes reinterpreta sus influencias desde su propia perspectiva, siempre conectado con la raíz cultural colombiana, el Caribe y el sabor de su tierra.

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Juanesteban, un disco lleno de Amigos y Admirados

En JuanesTeban, este “paisa” de Medellín, incluyó artistas latinoamericanos que, aunque no son del todo emergentes, sí forman parte de una generación diferente a la de Juanes, pero por los cuales expresa una profunda admiración.

"La primera vez que vi a Mon Laferte tocar en el Vive Latino, me quedé totalmente alucinado con ella, con su voz, con su presencia", recuerda.

De Vivir Quintana, destaca su "vozarrón" que lo sorprendió en un evento en Miami. También menciona su encuentro con Mateo de Conociendo Rusia, a quien le expresó su admiración.

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Rock e identidad latina para Juanes

El pasado 1 de febrero, se llevaron a cabo los premios Lo Nuestro. En esta gala, Juanes apareció con una playera con la leyenda "Se habla español", una camiseta que ya había utilizado más temprano en su carrera con la que buscaba dar un mensaje de orgullo regional.

Para Juanes portar este mensaje representa no solo una declaración, sino “un grito de orgullo y conexión con la identidad latina”. El intérprete de “A Dios le pido” subraya la importancia de la música en español como una forma de aceptar y valorar la cultura hispanohablante.

"Para mí la música en nuestro idioma es muy importante, es aceptar lo que somos, valorarlo y sentirnos orgullosos", explica.

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Reconoce que la influencia del rock en inglés siempre estuvo presente en su música, pero señala que su éxito no sería posible sin la influencia e inspiración de grandes músicos de diferentes géneros, desde la Patagonia hasta México. Destaca que, al igual que él disfrutaba de la música anglo sin entender las letras, los anglos y europeos también se sienten atraídos por el ritmo, el sabor y el "flow" de la música latina, que abarca desde el punk hasta el metal, la cumbia, el vallenato, la ranchera y el merengue.

"Hay una cultura demasiado rica en el mundo latino y yo me siento muy orgulloso de haber nacido en Colombia y poder hacer música", concluye.

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