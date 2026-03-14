A 2 Semanas de Operación 'Furia Épica', Israel Dice Que Guerra con Irán Entra en Fase Decisiva

Hace dos semanas, los gobiernos de Estados Unidos e Israel lanzaron la operación 'Furia Épica' con el fin de detener a Irán en su programa nuclear y poner a salvo los intereses de esas dos naciones.

Tras varios días de constantes bombardeos a posiciones militares, políticas y energéticas iraníes, así como la respuesta contra Israel y bases militares en países del Medio Oriente, el conflicto parece empantanado.

La guerra ha derivado en una crisis de combustibles y el incremento en el precio del petróleo, que ha traído la inestabilidad de las bolsas bursátiles en todo el mundo.

Ahora, de acuerdo con el discurso tanto de Donald Trump como de funcionarios israelíes, la guerra contra Irán se ha acelerado y va bien, y afirmaron que ya entró en una etapa decisiva.

Etapa decisiva

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, dijo que la guerra conjunta lanzada con Estados Unidos para enfrentar la amenaza que significa Irán "se intensifica y entra en una fase decisiva".

Advirtió que esta se prolongará todo lo que sea necesario: "Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (iraní) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní".

Video relacionado: ¿Cuál es la Estrategia del Régimen de Irán en la Guerra contra Estados Unidos e Israel?

El funcionario alentó nuevamente a los iraníes para que salgan a las calles y derroquen al régimen.

"Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida, hasta que el régimen (...) sea derrocado y se salve a Irán", reiteró.

Aunque el jueves, las autoridades iraníes adelantaron que responderán con mayor fuerza a las manifestaciones vayan en contra del gobierno, mucho más que como fue en enero pasado.

Amenaza a puertos de EAU

Por su parte, Irán señaló que los puertos de Emiratos Árabes Unidos son objetivos legítimos y pidió alejarse de ellos a los ciudadanos.

Más tarde, se informó que fueron suspendidas algunas operaciones ⁠de carga de petróleo en Fujaira -un importante centro de abastecimiento de combustible para buques de Emiratos Árabes Unidos- ​tras un incendio.

Noticia relacionada: Cruz Roja Denuncia la Muerte de Paramédicos durante Ataques de Estados Unidos e Israel

El incidente había derivado tras la caída de restos durante la intercepción de un dron, aunque las autoridades señalaron que no hubo heridos durante el hecho.

Además, el gobierno iraní explicó que las instalaciones petroleras de la isla de Kharg, el corazón de la industria petrolera iraní, calificada por Donald Trump como la "joya de la corona", resultaron intactas tras el ataque estadounidense.

Video: EUA Ataca la Isla de Kharg, la Joya de la Corona Iraní por Ser el Principal Centro de Exportación de Petróleo

Evitar ataques a vecinos

En medio de la ofensiva y contraofensiva, Hamás hizo un llamado a su aliado, Irán, para que deje de bombardear los países del Golfo en represalia por los ataques de EUA e Israel.

Mientras que el ejército israelí pidió el sábado a los habitantes de una zona industrial al oeste de Tabriz, en el norte de Irán, que evacuaran el área en previsión de operaciones militares "en las próximas horas".

La noche del viernes, el presidente Trump dijo que Irán está completamente derrotado y "quiere un acuerdo", luego de arremeter contra medios que, dijo, "difunden información falsa" sobre el desempeño del Ejército.

Historias recomendadas:

Con información de agencias

ICM