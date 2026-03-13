Cruz Roja Denuncia la Muerte de Paramédicos durante Ataques de Estados Unidos e Israel

La Cruz Roja ha denunciado que su personal médico y humanitario ha quedado “atrapado en la línea de fuego”. La organización lamentó la muerte de paramédicos durante la actual guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La organización denuncia que murió un paramédico de la organización durante un ataque israelí al sur de Líbano .

. También murió un elemento de la Cruz Roja en Irán durante un ataque de Estados Unidos.

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La Cruz Roja denuncia la muerte de personal en ataques en Líbano e Irán

Este viernes 13 de marzo, las presidentas de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Kate Forbes, y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, emitieron un comunicado conjunto donde condenaron el riesgo al que está expuesto su personal médico y humanitario. Según denuncian, paramédicos de la organización han muerto mientras socorrían a civiles heridos en el conflicto.

En el Líbano, el paramédico de la Cruz Roja Youssef Assaf murió durante un ataque aéreo de Israel en la localidad de Majdal Zoun, mientras intentaba ayudar a civiles heridos. Su cuerpo fue velado en la ciudad de Tiro, al sur del país.

El Ministerio de Salud Pública del Líbano denunció que un ataque israelí alcanzó la ambulancia en la que viajaba Assaf. Otro compañero, también voluntario, resultó herido en el ataque.

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14 paramédicos han muerto en Líbano

Por su parte, la Cruz Roja iraní también sufrió bajas entre su personal y sus voluntarios en plena asistencia humanitaria, según menciona el comunicado.

“Si este patrón continúa, tememos que pronto estaremos lamentando la muerte de más colegas mientras intentaban salvar vidas. En menos de dos semanas, nuestros miedos se están convirtiendo en una realidad”, señala el comunicado conjunto.

El jueves 12 de marzo, voluntario de la Media Luna Roja resultaron heridos durante un bombardeo ocurrido sobre la autopista entre Teherán y Qom, en Irán.

La organización Human Rights Watch también denunció la muerte de personal médico y voluntario durante los ataques israelíes en Líbano. Ramzi Kaiss, investigador de esta organización, señaló que durante la primera semana de ataques de Israel en el Líbano fallecieron 14 paramédicos y otros 28 resultaron heridos.

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Con información de AP y EFE