Irán Advierte Que Responderá con Mayor Fuerza en Caso de Nuevas Manifestaciones

Irán advirtió que en caso de nuevas manifestaciones contra el gobierno, la respuesta será "más fuerte" que la ocurrida en enero, cuando se reportó que miles de personas perdieron la vida durante la represión del régimen.

Los Guardianes de la Revolución iraníes señalaron que el enemigo, al ser incapaz de lograr sus objetivos bélicos en el país, "vuelve a intentar sembrar el terror y provocar disturbios".

El ejército ideológico enfatizó a través de un comunicado difundido por televisión que si hay nuevas movilizaciones, la respuesta será "aún más fuerte que la del 8 de enero".

Video: "Furia Épica": Sube Precio del Petróleo por Conflicto en Irán Tras Primer Mensaje del Nuevo Ayatolá

A casi dos semanas de la operación conjunta contra Irán, Estados Unidos e Israel alentaron a la población iraní a levantarse contra sus dirigentes.

Incluso, durante el discurso donde Trump explicaba las razones del ataque, le dije a los ciudadanos que tenían en él a un presidente que les ayudaría a derrocar al régimen.

Manifestaciones y muerte

Respecto a las movilizaciones y protestas por todo Irán, comenzaron como una queja ante el alto costo de la vida, y poco a poco derivó en el terreno político.

La movilización alcanzó su momento álgido el 8 de enero. Las autoridades iraníes lo tacharon de "disturbios" fomentados por "terroristas" que trabajaban para Israel y Estados Unidos.

Noticia relacionada: Donald Trump Dice Que por su “Propia Seguridad” Irán No Debería Ir al Mundial

El balance oficial de muertos se elevó a más de 3 mil personas que, según el régimen, eran en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes.

Varias ONG acusaron a las fuerzas iraníes de disparar indiscriminadamente contra los manifestantes y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en EUA, estimó la cifra de fallecidos en más de 7 mil.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM

Tu prueba Premium ha finalizado