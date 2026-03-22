Apuñalamiento en el Centro de Los Ángeles, California, Deja al Menos 6 Personas Lesionadas

La tarde de este domingo, un ataque con arma blanca en el centro de Los Ángeles, California, dejó al menos seis personas heridas, una de ellas hospitalizada.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la agresión ocurrió poco antes de las 17:15 horas en la cuadra 500 de la calle West 7th. Elementos de emergencia acudieron al sitio luego de recibir reportes sobre varias personas lesionadas.

Al arribar, los rescatistas localizaron a las víctimas en dos puntos distintos de la zona, lo que generó una rápida movilización de paramédicos para brindar atención inmediata. Una de las personas heridas fue trasladada a un hospital cercano debido a la gravedad de sus lesiones, las cuales, según la policía, son compatibles con heridas provocadas por arma blanca. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

En tanto, otras cinco personas fueron atendidas en el lugar por equipos del LAFD, sin que se haya precisado la gravedad de sus lesiones.

Investigan las causas del ataque

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que las circunstancias del ataque aún no están claras, por lo que se mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Horas después las reportaron que hay dos personas detenidas y todas las víctimas se encuentran estables.

Historias recomendadas: