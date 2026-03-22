Sheinbaum: Planta Coquizadora en Salina Cruz Impulsará Combustibles más Limpios

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en un video difundido en su cuenta de X sobre los avances en la modernización de la refinería de Salina Cruz, donde se construye una nueva planta coquizadora como parte del proyecto iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Se está construyendo una planta coquizadora con la empresa ICA Fluor que está modernizando las refinerías del país, particularmente la de Tula y Salina Cruz”, explicó la mandataria.

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Sheinbaum detalló que esta nueva instalación permitirá cambiar el tipo de producción en la refinería: “En vez de producir combustóleo, que es un combustible con mucho azufre y mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel”.

¿Qué es coquización y por qué es benéfico?

El proceso de coquización transforma los residuos pesados del petróleo en productos de mayor valor. Como resultado, se obtiene coque de petróleo, un material sólido con alto contenido de carbono que se utiliza principalmente como combustible industrial y en sectores como el cemento, el acero y la producción de fertilizantes.

“Se llama de coquización porque en realidad el producto final va a ser coque, que también lo vamos a utilizar después para producir fertilizantes”, señaló.

En la refinería de Salina Cruz estamos construyendo una planta coquizadora para producir más gasolina y diésel en vez de combustóleo que es más contaminante. Les muestro… pic.twitter.com/mFRBrtCTg0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 22, 2026

Además, la presidenta subrayó el impacto ambiental positivo del proyecto: “El tipo de gasolina y diésel que se van a producir tiene menos contenido de azufre, eso ayuda a disminuir las emisiones contaminantes”.

La obra registra un avance del 76% y, según indicó, “va trabajando muy bien y ya pronto vamos a echarla a andar”. Con su entrada en operación, se espera una producción adicional de 80 mil barriles diarios de gasolina y diésel, en sustitución del combustóleo.

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