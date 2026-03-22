Sheinbaum Destaca a México como “el País Más Democrático del Mundo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país se ha consolidado como “el país más democrático del mundo”, al destacar la participación ciudadana y los avances en materia de derechos políticos durante su administración.

Durante la entrega de reconocimientos a mujeres traductoras de lenguas indígenas en Santo Domingo Tehuantepec, la mandataria subrayó que uno de los principales ejemplos, es la reciente elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Somos el país más democrático y se enojan los conservadores. En ningún país del mundo se elige a la Suprema Corte. Hay otras dos cosas que nos caracterizan: el humanismo y la igualdad sustantiva de las mujeres”, expresó la titular del Ejecutivo federal ante asistentes al evento.

Sheinbaum destacó que la participación directa de la ciudadanía en decisiones clave del país representa un cambio profundo en la vida pública nacional. En este sentido, señaló que el modelo democrático mexicano ha evolucionado hacia uno más incluyente, donde la población tiene un papel protagónico.

Reconoce labor de mujeres traductoras de lenguas indígenas

Asimismo, enfatizó que su administración ha impulsado políticas enfocadas en la igualdad de género, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la transformación del país. La mandataria reiteró que la igualdad sustantiva es uno de los pilares de su gobierno, junto con el humanismo mexicano.

En el acto, también se reconoció la labor de mujeres traductoras de lenguas indígenas, quienes contribuyen a preservar la diversidad cultural y garantizar el acceso a la justicia y a los servicios públicos en comunidades originarias.

Las declaraciones de la presidenta se dan en medio de un contexto de debate de la reforma electoral México, donde distintos sectores han manifestado opiniones encontradas respecto a los cambios impulsados desde presidencia en esa materia.

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