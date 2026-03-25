¿Qué Pasó Hoy en Chalco? Explosiones e Incendio en Gasera Cimbran Colonia Emiliano Zapata

La madrugada de hoy, 25 de marzo de 2026, se registraron explosiones y un incendio en una gasera de Chalco, Estado de México; aquí te informamos qué pasó este miércoles en la colonia Emiliano Zapata.

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¿Qué pasó en Chalco hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un cilindro habría explotado en la gasera, ubicada en la Avenida Tierra y Libertad, esquina Aquiles Serdán, alrededor de las 05:30 horas de este miércoles.

Autoridades de Estado de México acudieron a la gasera para atender la emergencia, luego de la onda expansiva que se originó por los estruendos.

Elementos del Ejército mexicano resguardaron la zona de la explosión, debido a los daños a los inmuebles aledaños a la gasera, que resultaron severamente afectados.

Video: Explosión en Gasera de Chalco Hoy; Así se Ve la Zona Afectada

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se desplegó una Misión ECO por la explosión e incendio en la gasera de la colonia Emiliano Zapata.

🚨 La @CNPC_MX de la @SSPCMexico despliega una #MisiónECO a #Chalco, Edoméx, tras la explosión e incendio en una gasera de la Col. Emiliano Zapata.



Mantenemos coordinación con autoridades locales para la atención de la población. pic.twitter.com/1VttqfLCFB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

Testigos narran a N+ qué pasó en la gasera

En entrevista para N+ FORO, Luis Antonio, uno de los testigos de la explosión, narró que como a las 05:20 de la madrugada de hoy “se escucharon dos estallidos, uno continuo de otro; se escuchó muy fuerte el estruendo, fue lo que nos despertó”.

Luis Antonio afirmó que la gasera “es una bomba de tiempo”, pues en la zona hay dos estaciones de gas cercanas: “Hay temor que vaya haber algún estallido peor que esto”.

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT