¿Qué Pasó en Insurgentes Sur Hoy? Auto Queda Destrozado tras Chocar y Derribar Árboles y Postes

La mañana de hoy, 25 de marzo de 2026, se registró un fuerte accidente sobre la avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), que dejó saldo de un hombre lesionado y diversos daños materiales.

Los hechos ocurrieron casi al cruce con cerrada de Cantera, en Santa Úrsula Xitla, hasta donde se movilizaron de inmediato los distintos servicios de emergencia.

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Aparatoso accidente en Insurgentes Sur

En ese punto, un automóvil particular chocó y avanzó alrededor de 50 metros sobre la banqueta, con dirección a La Joya o la carretera a Cuernavaca.

A su paso, la unidad derribó varios árboles, así como postes de alumbrado público y de telefonía.

Debido al fuerte choque, el auto quedó completamente destrozado sobre la banqueta. También se pudo observar que se activaron las bolsas de aire.

Árboles derribados tras choque de auto en Insurgentes Sur. Foto: N+

Conductor quedó lesionado

El conductor del coche quedó con golpes en la cabeza y el cuerpo, por lo cual fue atendido de inmediato en el lugar por paramédicos que se trasladaron a la zona.

También elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para seccionar con motosierras los árboles, al menos cinco, y retirar los postes de luz y de teléfono que quedaron tendidos sobre la banqueta.

Según los primeros informes, el joven de 25 años perdió el control del carro y chocó; y a su paso derribó los árboles, lo cual fue muestra de la velocidad con la que circulaba.

Debido al percance y las maniobras de los servicios de emergencia, se registra caos vial en la zona, ya que se cerraron los carriles.

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Con información de N+.

spb