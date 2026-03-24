"El Objetivo No Es Solo Llegar a la Luna, Sino Quedarse": NASA Anuncia Base Lunar

Este martes 24 de marzo de 2026, el director de la NASA, Jared Isaacman, anunció los planes de la agencia espacial estadounidense para “sentar las bases de una base lunar duradera y dar el siguiente paso hacia Marte”.

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna”, indicó en redes sociales.

Base Lunar de la NASA

Entre los planes, dio a conocer la creación de una base lunar cuyo objetivo será “construir una presencia humana sostenida en la Luna (…) priorizando las operaciones en la superficie y la infraestructura escalable”. Lo anterior permitirá:

Aterrizajes robóticos frecuentes y pruebas de movilidad, incluidos los drones MoonFall.

A partir de 2027, previó un ritmo casi mensual de aterrizajes en la Luna de equipos y vehículos exploradores con cargas útiles científicas.

de equipos y vehículos exploradores con cargas útiles científicas. Inversiones en energía, comunicaciones y movilidad terrestre.

en energía, comunicaciones y movilidad terrestre. Infraestructura escalable para dar soporte a la presencia humana a largo plazo.

“El objetivo es claro: sentar las bases de una base lunar duradera y dar el siguiente paso hacia Marte”, expresó.

To build a sustained human presence on the Moon, we are building @NASAMoonBase, prioritizing surface operations and scalable infrastructure.



- Frequent robotic landings and mobility testing including MoonFall drones

- Starting in 2027 nearly monthly cadence of equipment and… pic.twitter.com/3T00Y450kO — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026

“EUA jamás renunciará a la Luna”

Por otra parte, indicó que se está adoptando un nuevo enfoque; “estamos estandarizando la arquitectura de los cohetes, integrando la experiencia de la NASA en toda la industria y aumentando la frecuencia de los lanzamientos para respaldar las operaciones lunares sostenidas”.

Añadió que se está enviando una señal de demanda para misiones tripuladas más allá de Artemis V, con al menos dos proveedores capaces de traer astronautas a la superficie cada 6 meses.

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna”, indicó.

Adiós al proyecto "Gateway"

De acuerdo con un comunicado de Isaacman, la NASA pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocida como "Gateway", y en su lugar se centrará en construir la base lunar.

"La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie" lunar, indicó.

Este cambio ocurre luego del anuncio reciente de la NASA de que reestructuraría su programa Artemis, con el que pretende enviar nuevamente astronautas a la Luna y establecer allí una presencia a largo plazo, pensando en futuras misiones a Marte.

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Compromiso con socios internacionales

Por otra parte, Isaacman señaló que a pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, “la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos".

Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea era una de las organizaciones internacionales en el proyecto Gateway.

Dicho plan ya había sido criticado, pues algunas personas lo consideraban un despilfarro y una distracción de otras misiones lunares.

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Programa Artemis

Por su parte, el programa Artemis ha sufrido múltiples atrasos en años recientes, pero sigue teniendo como objetivo llevar estadounidenses a la superficie lunar en 2028.

Según Isaacman, la NASA está reorganizando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba antes de un eventual alunizaje.

Otros atrasos han ocurrido en la misión Artemis 2, en la que astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, la cual fue postergada de febrero a abril.

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Con información de N+ y AFP.

spb