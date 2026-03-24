Afectaciones por Derrame de Aguas con Hidrocarburo de Refinería Llegan al Río Seco

A casi una semana del incendio que provocó la muerte de cinco personas en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, las afectaciones por las intensas lluvias y el derrame de aguas aceitosas reportado por Pemex llegaron ya hasta el llamado Río Seco, afectando a docenas de pescadores.

Este lunes también se reanudaron las clases en las escuelas que colindan con la refinería.

Ariana Nava, vicepresidenta de Asociación de Padres de Familia, indicó:

“Después de lo que sucedió el día martes, la verdad que un hecho muy lamentable. Todos los padres de familia nos sentimos inseguros”

Alumnos y padres de familia de la primaria Abias Domínguez Alejandro y el kínder Agustín Melgar, ambos planteles colindantes con la refinería se muestran preocupados. Quienes más recienten los efectos del derrame son los menores de edad.

En el cauce del Río Seco, hay rastros de hidrocarburo y animales muertos en Puerto la Ceiba, municipio de Paraíso, en Tabasco.

Video: Padres de Familia de Escuelas Colindantes con Refinería Preocupados por Derrame

Afectaciones

El hidrocarburo que escapó hacia el cauce del Río Seco comenzó a matar peces, jaibas y otros organismos del ecosistema manglar.

Al respecto Álvaro Hernández Hernández, representante de cooperativas pesqueras, señaló:

“Cuando hay la introducción de algunas sustancias tóxicas en el agua, hay una pérdida de oxígeno y alteraciones de PH, donde los peces salen a boquear a la superficie para recuperar oxígeno”

Pescadores grabaron videos describiendo la muerte de los peces.

Camila compra a pescadores independientes y revende a compradores particulares, pero el martes del incendio, todos los pescados que compró estaban contaminados.

“Me doy cuenta que el pescado olía a petróleo, yo me huelo las manos y me olía como a gasolina mi mano. O sea, yo este pescado así no lo voy a vender. Realmente, la gente está desconfiada de que el pescado esté contaminado”

Pescadores independientes perdieron cosechas completas de ostiones de más de un año y medio de edad.

El Gobierno de México informó que se intensificaron las acciones de contención y limpieza de hidrocarburos en Dos Bocas, incluyendo el Río Seco, en donde se han recolectado 240 kilos de residuos impregnados con hidrocarburos.

La Capitanía de Puerto en Dos Bocas emitió un comunicado en donde restringió la navegación en la zona afectada del Río Seco.

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Con información de Francisco Santa Anna

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